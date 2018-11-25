رسميا.. بوكا جونيورز يطالب بتأجيل نهائي كوبا ليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أصدر نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بيانًا رسميًا، أكد خلاله أنه طالب كونميبول "اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم" بتأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، والذي من المقرر أن يقام في العاشرة مساء اليوم الأحد.

وكان من المقرر أن يقام إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنينيين على ملعب الأخير في العاشرة مساء أمس السبت، إلا أن قيام جماهير ريفر بليت بأعمال شغب تسبب في تأجيل اللقاء.

وقامت جماهير ريفر بليت برشق حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق الضيف، كما تسبب إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز لتفريق الجماهير في إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز باختناق.

وتأجلت المواجهة لمدة ساعة بسبب تلك الأحداث، قبل رفض إدارة بوكا جونيورز خوض اللقاء، بسبب عدم جاهزية اللاعبين المصابين، لتؤجل المواجهة مجددًا لساعة وربع، قبل إلغائها وتحديد موعد جديد لها في العاشرة مساء اليوم الأحد.

وقال نادي بوكا جونيورز في بيانه أنه طالب اتحاد أمريكا الجنوبية بإقامة اللقاء في أجواء متكافئة، بعد أحداث أمس، إلا أنه يرى أن الشروط التي تم الاتفاق عليها لم تتحقق، وهو ما يجعله يرفض خوض المواجهة في تلك الأجواء.

وأضاف النادي الأرجنتيني في بيانه أنه يستند إلى المادة 18 في لوائح المسابقة، وبناءً عليها طلب معاقبة الفريق المضيف، وتأجيل المواجهة التي من المقرر أن يحتضنها ستاد مونيمنتال.

وانتهت مواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد بومبونيرا الخاص بفريق بوكا جونيورز بالتعادل بهدفين لكل فريق، ولا تقضي قواعد البطولة باللجوء لأفضلية الأهداف خارج الأرض في حالة التعادل بمجموع المباراتين.