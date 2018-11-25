رياضة | يلا شوت الجديد شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد مشاهدة مباشرة دوري بلس يلا شوت كورة لايف اون لاين .. HD يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد مشاهدة مباشرة دوري بلس يلا شوت كورة لايف اون لاين .. HD يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد مشاهدة مباشرة دوري بلس يلا شوت كورة لايف اون لاين .. HD يلا شوت

زوار الخليج 365 الرياضي الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع الاتحاد والأهلي في ديربي مدينة جدة بدوري المحترفين السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يقبع الاتحاد في المرتبة الأخيرة برصيد نقطتين.

يلا شوت الجديد شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد مشاهدة مباشرة دوري بلس يلا شوت كورة لايف اون لاين .. HD يلا شوت

ملخص المباراة

سيطر الاتحاد على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى مع تراجع الأهلي للدفاع، لكن الضيوف حاولوا خطف الاستحواذ بعد مرور سبع دقائق.

وبمجرد استحواذ الأهلي على الكرة، أخطأ دي سوزا في السيطرة عليها في وسط الملعب ليسقط أرضًا قبل أن ينطلق فهد المولد نحو المرمى ليسجل الهدف الاتحادي الأول في الدقيقة السابعة.

يلا شوت الجديد شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد مشاهدة مباشرة دوري بلس يلا شوت كورة لايف اون لاين .. HD يلا شوت

وفي الدقيقة 21، عادل عمر السومة النتيجة للأهلي بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها قوية برأسه في شباك الاتحاد لتصبح النتيجة هدف لكل فريق.

ودخل عبد الله السعيد إلى ملعب المباراة في الدقيقة 39 بتديل أول اضطراري للأهلي، بعدما أصيب اللاعب نفاريس دجانيني.

يلا شوت الجديد شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد مشاهدة مباشرة دوري بلس يلا شوت كورة لايف اون لاين .. HD يلا شوت

وسجل عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 49 بعدما سدد كرة تسلمها من عمر السومة، ليضع فريقه في المقدمة بعد تأخر.

تشكيل الاتحاد: القرني، المزبعل، عسيري، السلولي، الصحفي، الحربي، دي سوزا، الأحمدي، فيلانويفا، المولد، رومارينهو.

يلا شوت الجديد شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد مشاهدة مباشرة دوري بلس يلا شوت كورة لايف اون لاين .. HD يلا شوت

تشكيل الأهلي: العويس، المولد، دياز، آل فتيل، عبد الشافي، دي سوزا، الموسى، المقهوي، عسيري، نفاريس، السومة. (عبد الله السعيد بديلأ)