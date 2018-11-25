رياضة | أهداف مباراة - الإتحاد السكندري 1 × 1 طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتحاد السكندري 1 × 1 طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
2
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
1
هيديرسفيلد تاون
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
0
x
20:00
0
المصري البورسعيدي
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