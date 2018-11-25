رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتحاد والطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتحاد والطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الإتحاد السكندرى وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للدورى . تقدم خالد قمر للإتحاد فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ، وتعادل مصطفى محمد للطلائع فى الدقيقة 47 ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإتحاد إلى 19 نقطة ومازال فى المركز السادس ، بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة .

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