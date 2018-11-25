رياضة | يلا شوت الجديد تابع لايف الشوط الثانى مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر اليوم 25/11/2018 كورة اون لاين لايف ديربي

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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الاحد 25/11/2018 رابط الأسطورة لايف بث مباشر ديربي جدة ماتش اهلي جدة ضد الاتحاد في الدور يالسعودي، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة حيث يستضيف الاتحاد منافسه اللدود اهلي جدة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويدخل اهلي جدة لتأكيد سيطرته على الفوز في مباريات الديربي ويحقق فوزا على جاره الاتحاد صاحب الأرض والضيافة، بينما يسعى الاتحاد استغلال جمهوره اليوم وكتابة صفحة جديدة من مباراة ديربي جدة وفك العقدة من خلال الفوز اليوم، وإن كان التاريخ في صالح الفريق الأهلاوي حيث أن اهلي جدة تمكن خلال مباريات الديربي وفي الــــــــ36مباراة الأخيرة على مستوى مختلف البطولات من الفوز في 13 مباراة، فهل ينجح الاهلي في مواصلة سيطرته أم أن الاتحاد يكون له رأي آخر هذا ما يجيبنا عليه يوتيوب بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر |KSA SPORTS.

الاسطورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد،يدخل اهلي جدة لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة حققها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة بينما خسر مباراتين ، ويسعى لمواصلة الانتصارات من أجل أن يكون في أفضل حالاته قبل المباراة الهامة في بطولة كاس زايد أمام وفاق سطيف ومباراة اياب ثمن نهائي البطولة العربية، حيث أن مباراة الفوز قد حسمها لصالحه بالفوز بهدف دون رد بث مباشر livehd7 اهلى جدة ضد الاتحاد فى الدوري السعودي.

دوري بلس لايف رابط مشاهدة الاهلي والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي، بينما يدخل اتحاد جدة لقاء اليوم ساعيا للخروج من كبوته والفوز اليوم حيث أن اتحاد جدة لم يعرف طعم الفوز خلال هذا الموسم وبعد مرور 9 جولات لم يفوز في أي مباراة لذلك يسعى لاكتشاف نغمات الفوز الغائبة عنه هذا الموسم، وعن مواجهات الديربي فاز اتحاد جدة في 14 مباراة من 36 مباراة خاضهم الفريقين حيث كان آخر إِنتصار حققه فريق الاتحاد على حساب جاره الفريق الأهلاوي كان في 27 ديسمبر 2016 حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في بطولة كأس ولي العهد السعودي، ولذا يسعى ليفوز اليوم ويكون أول فوز له في هذا الموسم وبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين يلا شوت مبارش اليوم مباراة اهلي جدة والاتحاد رابط لاسطورة لايف بث مباشر.