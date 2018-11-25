رياضة | الأولمبيكو "نحس" على روما أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأولمبيكو "نحس" على روما أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط روما الذي يستضيف ريال مدريد الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في أربع مباريات من خمس جمعته بالفريق الإسباني على ملعب الأوليمبيكو.

وفاز فريق العاصمة الإيطالية على نظيره الإسباني ثلاث مرات في تاريخه، مرتين منها على ملعب سانتياغو برنابيو، لكنه في المقابل يمتلك حصيلة سلبية على أرضه أمام "الميرينغي" بواقع أربع هزائم وانتصار واحد فقط، بثلاثة أهداف له و 11 عليه.

وعلى الرغم من ذلك، ظهر روما هذا العام في أفضل حالاته بـ "التشامبيونز ليغ" على الرغم من معاناته محلياً في الدوري الإيطالي، وستكون لديه الفرصة على ملعبه بعد غد الثلاثاء لتغيير تاريخه السلبي أمام الريال والانفراد بصدارة المجموعة السابعة.

ويحتل روما حالياً وصافة المجموعة بنفس عدد النقاط مع منافسه الإسباني المتصدر بفضل فارق الأهداف، وسيسعى الثلاثاء للثآر من الملكي الذي أكرم ضيافته ذهابا بثلاثية بيضاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومرت عشر سنوات على أخر انتصار حققه الفريق الإيطالي أمام الريال في مباراة رسمية، حيث يعود تاريخ أخر فوز حققه روما على "الميرينغي" إلى عام 2008 في ثمن نهائي البطولة الأوروبية حين تمكن الفريق تحت إمرة لوتشيانو سباليتي من إقصاء الملكي بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (2-1).

وكان الفوز الوحيد الذي حققه روما في مباراة استقبل فيها الريال على أرضه، هو ذلك الذي حققه في مباراة الذهاب من تلك النسخة.