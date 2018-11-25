رياضة | عاجل.. المقاولون يصدم الأهلي في صفقة خليفة صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المقاولون يصدم الأهلي في صفقة خليفة صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن عدم وجود نية لبيع لاعبه طاهر محمد طاهر لأي نادي مصري، بالرغم من اهتمام الاهلي بضمه في يناير المقبل.

وقال عادل في تصريحات إذاعية: "طاهر يذكرني بمحمد صلاح الذي اختار الاحتراف الأوروبي منذ البداية، ونحن نتعامل معه بنفس الطريقة".

وتابع: "لا يوجد أي عرض مصري لضم طاهر هذا الموسم، وهو يركز على تحقيق حلم الاحتراف، كما أنه يمتاز بقدرات فنية وأخلاقيات عالية، ولا ننسى أنه يتقن اللغة الفرنسية والإنجليزية بطلاقة".

وأضاف: "لا نفكر في بيعه لأي فريق مصري، لأننا لا نبحث عن المال، لأن الأموال ستأتي في مراحل متقدمة من حقوق الرعاية فيما بعد".

جدير بالذكر فأن طاهر قد لعب في فترة إعارة لنادي لوهافر الفرنسي، الموسم قبل الماضي، قبل أن يعود مرة أخرى للمقاولون حيث يتألق هذا الموسم.