رياضة | الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي والاتحاد | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر "يلا شوت"

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الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي والاتحاد | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر "يلا شوت"

وسيكون المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد أمام فرصة أخيرة من أجل البقاء في القيادة الفنية للفريق، حيث في حل الهزيمة سيتم إقالته من منصبه، ورغم فارق النقاط الكبير بين الفريقين إلا ان الجماهير ستتابع تلك المواجهة المرتقبة، خاصة أن الإثارة والمتعة دائماً حاضرة في مواجهات الاتحاد والأهلي.

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي والاتحاد | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر "يلا شوت"

تشكيلة الأهلي هي محمد العويس محمد عبدالشافي بالو دياز محمد الفتيل سعيد المولد نوح الموسى حسين المقهوي جوزيف دي سوزا عبدالفتاح عسيري عمر السومة دجانيني.

بدات المباراة وتقدم فهد المولد في الدقائق الأولي لصالح نادي الاتحاد على الاهلي.

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي والاتحاد | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر "يلا شوت"

عمر السومة قبل مرور نصف ساعة يسجل التعادل لأهلي جدة السعودي بعد عرضة من عسيري.

إصابة جانيني وخروجه من الملعب ونزول اللاعب المصري عبدالله السعيد بدلاُ منه، وانتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف وفي انتظار بداية الشوط الثاني.

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي والاتحاد | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر "يلا شوت"