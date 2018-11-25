شكرا لقرائتكم خبر عن «مو» يقترب من عرش هدافى «البريمييرليج»..و«صلاح» فتح على «السابع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت الصحف الإنجليزية بطريقة احتفال النجم المصرى، محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزى، بهدفه فى شباك واتفورد، أمس الأول، على نهج والشكل الذى يتبعه سيرجيو راموس، مدافع المنتخب الإسبانى، وريال مدريد. وتساءلت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فى عنوان تقريرها الإلكترونى، أمس: «هل أرسل صلاح رسالة إلى راموس، من خلال تقليده بعد تسجيله هدفه فى شباك واتفورد؟».

أضاف التقرير البريطانى أن المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعى، اعتبروا لقطة النجم المصرى بمثابة لفتة استهجان، ولكن مدرب «الريدز»، قال: «ليس لدى أى مشكلة فى الرد على هذا السؤال، ولكنى لم أكن أرى احتفال صلاح، كنت أحتفل بنفسى».

ونقل التقرير، تصريحات كلوب، الذى أكد أن الموسم لم ينته، لقد قدمنا عملا كبيرا فى الشوط الأول، وكانت المباراة صعبة، ربما لا نتحدث دائمًا عن هذه الأمور لكننا فقط قضينا حصة تدريبية وحيدة استعدادًا لهذا اللقاء بسبب عودة بعض اللاعبين المتأخرة من فترة التوقف الدولى، مثل فيرمينو، وأشار إلى قوة الخط الدفاعى، خاصة فى طريقة 4-4-2، مؤكداً أن هذا الخط يقطع الهجمات ويبنيها سريعًا، وليس هذا الأمر سهلاً، فمن الصعب أن تبقى هادئًا ونحن نجحنا فى الحفاظ على هذا الهدوء. لقد أضعنا فرصتين محققتين فى الشوط الأول.

وقالت صحيفة «ستار سبورت» البريطانية، إن طريقة احتفال محمد صلاح كالفراشة، لأنه يطير داخل المستطيل الأخضر، ومربع عمليات الفرق المنافسة. أضافت أن الملك «مو» يتقدم خطوة كبيرة نحو لقبه الماضى الذى أحرزه بحصده جائزة الحذاء الذهبى لهدافى الدورى الإنجليزى، «البريمييرليج».

وأكدت أن المنافسة ستكون صعبة للغاية خلال هذا الموسم، لأن النجم المصرى يواجه عمالقة أوروبا الذين يتميزون مع أنديتهم، أمثال سيرجيو أجويرو مع نادى مانشستر سيتى، وإدين هازارد، قائد فريق تشيلسى.