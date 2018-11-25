شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الأهلي مع الحكام الأجانب.. من يحمل الرقم 26؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال البحث جارياً من قِبَل مجلس إدارة النادى الأهلى عن مدير فنى أجنبى جديد يقود فريق الكرة بالنادى عقب إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون لسوء النتائج مؤخراً، حيث سيحمل المدرب الأجنبى المنتظر الرقم 26 فى تاريخ النادى الأحمر، الذى تناوب على تدريبه 25 مدرباً أجنبياً، حيث كانت البداية مع الإنجليزى «بوف» فى عام 1947، ويُعتبر المدربون الإنجليز هم الأكثر تناوباً على تدريب القلعة الحمراء بالرقم 6، فى حين يُعد البرتغالى مانويل جوزيه هو صاحب الشعبية الكبرى كونه الأكثر حصداً للألقاب بعد تحقيق 20 لقباً متنوعاً مع أبناء التتش خلال 3 ولايات له. وإليكم أسماء 25 مديراً فنياً أجنبياً تولوا قيادة الأهلى عبر تاريخه: 1- الإنجليزى بوف 2- اليوغوسلافى هورفاتيك 3- المجرى تاديتش 4- الهولندى كورتيس بوث 5- النمساوى فريتز 6- المجرى بال تيتكوش 7- الإنجليزى جون ماكبريد 8- اليوغوسلافى بروشتتش 9- المجرى هيديكوتى 10- المجرى كالوتشاى 11- الإنجليزى دون ريفي 12- الإنجليزى جيوف باتلر 13- الألمانى ديتريتش فايتسا 14- الإنجليزى مايكل إيفرت 15- الإنجليزى ألان هاريس 16- الألمانى راينر هولمان 17- الألمانى راينر تسوبيل 18- الألمانى ديكسى 19- البرتغالى مانويل جوزيه 20- الهولندى جو بونفرير 21- البرتغالى تونى أوليفيرا 22- الإسبانى خوان كارلوس جاريدو 23- البرتغالى جوزيه بيسيرو 24- الهولندى مارتن يول 25- الفرنسى باتريس كارتيرون

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