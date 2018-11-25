النفط العراقي يخطط لرد الاعتبار أمام الهلال السعودي

أكد مدرب النفط حسن أحمد، أن مهمة العودة أمام الهلال السعودي في بطولة كأس زايد للأندية، ليست مستحيلة، وأن فريقه لن يستسلم حتى صافرة الختام.

وقال أحمد: "النفط وصل أربيل بوقت مبكر من أجل إكمال الإعداد لمباراة إياب دور 16، وباشرنا التدريبات بصفوف مكتملة، وباندفاع عالي، من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

وبين "البعض يحاول للتقليل من شأن النفط، وبرغم اعترافنا بصعوبة المهمة، لكن كرة القدم لعبة المفاجآت والمتغيرات، وهدفنا هو الفوز واستعادة الصورة الطيبة للنفط، بعد أن اهتزت في مباراة الذهاب".

وأشار "الهلال فريق كبير ويضم نخبة من اللاعبين المميزين، لكننا عازمون على رد الدين على الأقل على مستوى النتيجة، وليس من أجل التأهل".

يشار إلى أن المباراة ستقام يوم 30 من الشهر الجاري في ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز الهلال برباعية نظيفة.