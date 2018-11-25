التسوية والتحكيم يصدر حكمه في شطب عضوية العتال

أصدر مركز التسوية والتحكيم، اليوم الأحد، حكمه في نظر شطب عضوية هاني العتال من الزمالك، بناءً على قرار من رئيس النادي، بعد انتخاب الأول في منصب نائب رئيس المجلس.

ووفق بيان المركز، فقد أكد أن قرار التسوية والتحكيم حكم بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية الماثلة، تحت أرقام 55 لسنة 1 ق، والدعوى رقم 27 لسنة 1 ق، والمقامة من هاني العتال ضد رئيس نادي الزمالك.

وأحيلت الدعوى لدائرة النظر برئاسة المستشار عبدالعزيز حبيب، وعضوية المستشارين محمد رمزي حسن ومحمد أبوالنجا وأمانة سر محمد علاء مصطفى، وتداولت الجلسات، وتم صدور الحكم اليوم.

وكان هاني العتال قد أقام الدعوى ضد رئيس نادي الزمالك اعتراضا على قرار شطب عضويته.