شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الاتحاد يتقدم بهدف على الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم فريق الإتحاد السكندرى الشوط الأول متفوقا على طلائع الجيش بهدف مقابل للاشئ أحرزه خالد قمر فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء المقام باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للدورى .

جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب لاعبى الإتحاد الذين ظهر عليهم الرغبة القوية فى حسم اللقاء من بدايته وهو ما تحقق بالفعل فى الدقيقة الخامسة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها اللاعب فى المرمى معلنا عن تقدم زعيم الثغر بهدف .

وحاول لاعبو الإتحاد بعدها استغلال نشوة الهدف بإحراز الهدف الثانى ، إلا أنهم فشلوا بعدما سيطر لاعبو طلائع الجيش على مجريات المباراة وشنوا بعض الهجمات الخطيرة على مرمى الهانى سليمان حارس الإتحاد الذى زاد عن مرماه ببسالة لينهى محمود عاشور حكم المباراة الشوط معلنا عن تفوق سيد البلد بهدف خالد قمر .