شكرا لقرائتكم تعرف على سر استبعاد حازم إمام من قائمة الزمالك امام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض حازم إمام الظهيرالأيمن للزمالك، لإصابة عبارة فى العضلة الخلفية ما أدى إلى استبعاده من قائمة مواجهة الجونة، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدا الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز.

فيما يخضع محمود علاء مدافع الزمالك، لجلسات علاجية مساء اليوم، لتأهيله للمشاركة فى التشكيل الأساسى غداً أمام الجونة، بعدما تم ضمه لقائمة المباراة حيث سيقوم بجلسات استثشفاء بالثلج، لتأهيله للمشاركة أساسيا بعدما شارك فى المران الجماعى اليوم للفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى الخلفية فى المباراة الماضية أمام الداخلية وأكد للجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس جاهزيته لمواجهة الغد.

وبذلك تخلص جهاز الزمالك من أزمة النقص العددى فى خط الدفاع حيث سيقود محمود علاء ومحمد عبد السلام خط الدفاع مع عودة حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الداخلية.