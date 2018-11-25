شكرا لقرائتكم قائمة الزمالك لمباراة الجونة .. استبعاد حازم امام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن قائمة اللاعبين الذين سيدخلوا معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الإثنين فى الجولة السادسة عشر بالدورى. وضمت القائمة كل من :- عماد السيد - محمود جنش فى حراسة المرمي كماتشو - محمد عبد السلام - محمود علاء - حمدى النقاز - بهاء مجدي خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - عبد الله جمعه - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - محمد عنتر - كهربا - مصطفي فتحي- اوباما خط الوسط كاسونجو - عمر السعيد خط الهجوم

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