شكرا لقرائتكم شكوك بشأن استمرار كوفاتش مع البايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل سيبقى نيكو كوفاتش في منصب المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ حتى موعد المباراة المقبلة للفريق أمام فيردر بريمن يوم السبت المقبل في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم؟ وذلك بعدما خرج بايرن بتعادل محبط مع ضيفه فورتونا دوسلدورف متذيل جدول ترتيب بثلاثة أهداف لمثلها يوم السبت.

وكشف أولي هونيس رئيس النادي البافاري أن إدارة النادي بدأت تفقد صبرها حيال الفريق والمدرب البالغ من العمر 47 عاما والذي جاء لتدريب الفريق بعد مسيرة رائعة مع اينتراخت فرانكفورت.

ويحتل بايرن الفائز بلقب البوندسليغا في المواسم الستة الماضية، المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق تسع نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، بعدما عجز عن الفوز في آخر ثلاث مباريات. ولم يحقق بايرن أي انتصار على أرضه في البوندسليغا منذ أكثر من شهرين.

ورغم تقدم بايرن على دوسلدورف 3 -1 مع تبقي 15 دقيقة على نهاية المباراة لكنه فرط في الفوز بشكل غريب وسمح لضيفه بالخروج بنقطة غير متوقعة.

وبعد أن وصفه هونيس وكارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن، يوما ما بأنه المدرب النموذجي الجديد للفريق عانى النادي البافاري كثيرا تحت قيادة كوفاتش رغم البداية الجيدة له والتي شهدت فوز الفريق في أول سبع مباريات هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات.

ولكن هونيس قال: مدربنا بكل تأكيد سيكون نيكو كوفاتش فيما يتعلق بالمباراة المقبلة لبايرن أمام بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: لكننا سنستغل الأيام المقبلة لمعرفة ما يجري، نحن نقدم كرة قدم سيئة حقا، كرة قدم غير ملهمة، وكرة قدم بدون ثقة.

واعترف هونيس بأن تعادل دوسلدورف بهدف في الوقت بدل الضائع بواسطة دودي لوكيباكيو صاحب الأهداف الثلاثة (هاتريك) جعله يشعر بأنها نهاية العالم.

واقتبست صحيفة سود دويتشه تسيتونج تعبير هونيس بشأن الفيلم الكوميدي في عنوانها الرئيسي. كما أشارت الصحيفة إلى أن تعهد هونيس بإعادة تقييم الأمور ليست علامة جيدة بالنسبة للمدرب نيكو كوفاتش.

من جانبها أوضحت مجلة كيكر شبورتس أن الفرق تذهب إلى ميونخ واضعة في اعتبارها أن بإمكانها الخروج بنتيجة إيجابية هناك. وأضافت: نجوم بايرن ميونخ ليسوا في مستواهم المعهود في الوقت الراهن.

من جانبه قال كوفاتش: يمكنكم أن تتخيلوا ماهية شعوري، لا أعرف إذا كان هناك كلمة أقوى من أنني أشعر بالغضب نظرا لأننا كنا نفرض سيطرتنا على المباراة لا أشعر بأي سعادة بل بغضب شديد.

وسيعمل كوفاتش حاليا على إعداد تقرير من أجل تقديمه لإدارة بايرن يوضح فيه أسباب الكبوة الحالية التي يعاني منها الفريق.