شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن إصابة روبيرتو ويكشف مدة غيابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادي إف سي برشلونة، إصابة لاعبه سيرجي روبيرتو، وغيابه عن الملاعب، لمدة قد تصل إلى شهر.
وأصيب سيرجي، في مباراة الأمس أمام أتلتيكو مدريد (1-1)، واضطر لترك مكانه لزميله رافينيا ألكانتارا، الأخير أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية، وكل التقارير تشير أن موسمه قد انتهى.
وأشار برشلونة في بلاغ رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها سيرجي صباح اليوم الأحد، أكدت "أنه يعاني من تمزق عضلي على مستوى ساقه اليسرى".
وبخصوص مدة غيابه، أكد برشلونة أنها "تتراوح بين 3 و 4 أسابيع".
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