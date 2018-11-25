شكرا لقرائتكم أوباميانج يعلق على فوز أرسنال الصعب على بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزى من فوز فريقه بورنموث بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى.
وقال "أوباميانج" في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "بالطبع كنا نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة، ولكن من الجيد أن نفوز ونعود إلى نادينا بالنقاط الثلاثة وأعتقد أن الهدف الذي دخل في شباكنا قبل نهاية الشوط الأول كان سيئًا بالنسبة لنا".
أضاف :" بين شوطي المباراة تحدثنا وكنا نعلم أنه علينا أن نعود بشكل قوي ونقدم أداءً ونحن نمضي قدمًا في البطولة، نواصل تطورنا، سنستمر بنفس الطريقة في ما هو قادم".
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