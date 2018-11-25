شكرا لقرائتكم تونس تواجه الجزائر وديا استعدادا لكان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم توصلها إلى إتفاق مع نظيرتها الجزائرية علي خوض مباراة دولية ودية سيجمع بين منتخبا البلدين يوم 26 مارس 2019. تأتي المباراة في إطار تحضير المنتخبين العربيين للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2019.

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