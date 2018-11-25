شكرا لقرائتكم خبر عن فى تاريخ المواجهات..المصرى يفوز على الإنتاج الحربى 3/1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ألتقى الفريقان عشر مرات قبل مواجهة اليوم، مواجهة اليوم تحمل رقم 11 بين الفريقين
فاز فريق المصرى فى تاريخ مواجهاته فى 3 مباريات ، وتعادل 5 مرات ، بينما خسر الفريق البورسعيدى مرة واحدة فقط.
اخر مباراة اقيمت فى الجولة الرابعة والثلاثون من مسابقة الدورى ، وانتهت بفوز المصرى بهدف أحمد شرويدة
هدف شرويدة
يدخل فريق المصرى اللقاء ولديه 12 نقطة بالمركز السابع عشر، بينما يحتل الانتاج الحربى المركز الرابع برصيد 22 نقطة .
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