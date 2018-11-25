شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى محمد يتعادل لطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش فى إدراك هدف التعادل لفريقه فى مرمى الإتحاد السكندرى فى الدقيقة 48 من عمر المباراة المقام باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للدورى . كان الإتحاد السكندرى قد نجح فى التقدم بهدف السبق عن طريق خالد قمر فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء . وقد جاءت احداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وخاصة لاعبى الإتحاد الذين أضاعوا العديد من الفرص السهلة .

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