شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتقدم على إنبى 4/3 وأنطوى "هاتريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الغانى جون أنطوى الهدف الرابع لفريقه والثالث له "هاتريك" فى مرمى إنبى بالدقيقة 62 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4/3 لصالح الفريق الفيومى، فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان فى مستهل مباريات الجولة السادسة عشر للدورى. وبدأ مصر المقاصة اللقاء بتشكيل مكون :- حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم الدفاع : عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد الوسط : محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان الهجوم : جون أنطوى اما إنبى فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :- حارس المرمى : محمود جاد خط الدفاع : رامى صبرى - ابراهيم يحيى - على فوزى - عمرو الحلوانى خط الوسط : محمد اشرف روقه - عماد فتحى - حمدى فتحى - عبد الرحمن عامر . خط الهجوم : أوداه مارشال - محمد بسيونى .

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