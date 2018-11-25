شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السلام .. 7 أرقام لـ " الإنتاج و المصرى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير البورسعيدية المواجهة المرتقبة بين فريقا الإنتاج الحربى والمصرى و المقرر لها الثامنة مساءا فى إطار الجولة الـ 16 بالدورى الممتاز على ملعب السلام . ويسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للصعود إلى المركز الثالث عن طريق تحقيق الإنتصار الثانى على التوالى أمام الفريق البورسعيدى ، فيما يأمل مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى الذى تولى المسئولية خلفاً لميمى عبد الرازق أن يخطف النقاط الثلاث فى أول ظهور له مع أبناء بورسعيد . و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الإنتاج و المصرى " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :

الانتاج و المصرى

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