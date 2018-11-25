شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة .. لبطل الاسكواش محمد الشوربجى حاملاً كأس بطولة هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الرابعة توج محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش المصنف الأول عالمياً بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة، بعد تغلبه على مواطنه على فرج المصنف الثانى .





ونشر محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش، صورته حاملا كأس هونج كونج المفتوحه، عبر حسابه على انستجرام، بعد تتويجه للمرة الرابعة.





وكان الشوربجي توج ببطولة هونج كونج في نسخة العام الماضي، بعد تغلبه على على فرج ، أيضاً بثلاثة أشواط لشوطين، وتعتبر هذه المرة الثانية التى يتوج فيها الشوربجى على حساب على فرج.