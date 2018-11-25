شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً بقائمة بتروجت استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مؤمن سليمان، المدير الفنى لبتروجت، 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة غداً ضمن فعاليات الأسبوع السادس عشر للدورى والمقرر إقامتها باستاد السويس.
وتضم القائمة كلاً من:
حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا
خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ،جلال العقدة، أحمد صبحي
خط الوسط: أحمد جمال ، محمد فييرا، حميد ماو، شيملس بيكلي ، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح
خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف
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