شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً بقائمة بتروجت استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مؤمن سليمان، المدير الفنى لبتروجت، 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة غداً ضمن فعاليات الأسبوع السادس عشر للدورى والمقرر إقامتها باستاد السويس.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا

خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ،جلال العقدة، أحمد صبحي

خط الوسط: أحمد جمال ، محمد فييرا، حميد ماو، شيملس بيكلي ، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح

خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، محمد سالم، أحمد رؤوف