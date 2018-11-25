بوكا جونيورز يطالب بتأجيل مباراة ريفربليت

كتب: عرفة الضبع

أصدر نادى بوكا جونيورز الأرجنتينى بيانا رسميا، مساء اليوم الأحد، يطالب فيه اتحاد أمريكا الجنوبية بتأجيل المواجهة النارية أمام غريمه التقليدى ريفربليت، والمقرر لها فى تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب "المونيمونتال"، فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس.



وكانت جماهير ريفربليت قد اعتدت على حافلة بوكا جونيورز لحظة وصولها إلى ملعب "المونيمونتال"، مساء أمس السبت، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبى فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى، ليتم تأجيل المباراة إلى اليوم.

ذكر البيان الذى نشره بوكا جونيورز على...