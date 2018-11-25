قائمة الزمالك.. عودة الثلاثي الدولي واستبعاد القائد أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني: أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمباراة الجولة الـ16 من الدوري الممتاز التي تقام غدًا الاثنين أمام الجونة. وتشهد المباراة عودة فرجاني ساسي وحمدي النقاز وكاسونجو كابونجو بعدما غاب الثلاثي عن المباراة الماضية أمام الداخلية بسبب المشاركة مع بلادهما في مباريات دولية. وقرر الجهاز الفني استبعاد حازم إمام ومحمود عبد العاطي "دونجا" إضافة إلى المغربي حميد أحداد الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب وعكة صحية. وتكونت القائمة من: حراسة المرمى: عماد السيد - محمود "جنش". خط الدفاع: محمد "كماتشو" - محمد عبد السلام - محمود علاء - حمدى النقاز - بهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - عبد الله جمعه - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - محمد عنتر - محمود عبد المنعم "كهربا" - مصطفي فتحي - يوسف "أوباما". الهجوم: كاسونجو كابونجو - عمر السعيد.

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