النني يشاهد فوز أرسنال على بورنموث وكسر سلسلة التعادلات في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز أرسنال على بورنموث بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي التي أقيمت اليوم الأحد على استاد فيتاليتي.

كسر أرسنال سلسلة التعادلات المتتالية التي حققها الفريق خلال الجولات الثلاث الماضية، وأصبح رصيده 27 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما بقى بورنموث بـ20 نقطة في المركز الثامن.

استطاع أرسنال أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 30 من عمر المباراة، عن طريق جيفرسون ليرما لاعب بورنموث الذي أسكن الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

لكن قبل نهاية الوقت الضائع من الشوط الأول استطاع جوشوا كينج أن يسجل هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض من تمريرة رائعة لعبها بروكس.

استطاع أوباميانج أن يمنح الفوز لصالح أرسنال في الدقيقة 67 بعدما حصل على تمريرة أرضية من سعيد كولسيناتش أسكنها في الشباك.

شهدت المباراة عودة محمد النني إلى قائمة أرسنال بعدما غاب الفترة الماضي بسبب الإصابة غير أنه بقى على مقاعد البدلاء طوال المباراة.