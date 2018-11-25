في ليلة تألق "أنطوي".. المقاصة يحتل وصافة الدوري "مؤقتًا" بعد رباعية إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

نجح فريق مصر للمقاصة في تحقيق الفوز على نظيره إنبي برباعية مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

استهل أودا مارشال لاعب إنبي أهداف المباراة في الدقيقة 26 مسجلًا الهدف الأول للفريق البترولي، قبل أن ينجح جون أنطوي في التعادل للفريق الفيومي في الدقيقة 33.

لم تمض سوى دقيقتين حتى نجح محمد دبش في تسجيل هدف التقدم للمقاصة في الدقيقة 35 برأسية رائعة سكنت شباك فريق إنبي، وقبل نهاية الشوط الأول بثواني قليلة نجح مارشال مرة أخرى في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني، نجح أنطوي في تسجيل هدف التقدم للمقاصة، قبل أن ينجح حمدي فتحي لاعب إنبي من إدراك التعادل في الدقيقة 52.

وشهدت الدقيقة 60 احتساب حكم المباراة ركلة جزاء على الغاني انطوي الذي سدد الكرة معلنًا تسجيل الهدف الرابع للفريق الفيومي والثالث له في الدقيقة 60 ليصبح المهاجم الغاني هداف الدوري بـ63 هدف متفوقًا على مواطنه بابا أركو مهاجم طلائع الجيش السابق بهدفين.

بهذه النتيجة رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 26 احتل بها وصافة جدول الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 14 في المركز الرابع عشر.