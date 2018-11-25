رياضة | HD مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث حي الاسطورة مباشر الان HD

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تشكيل الاتحاد حراسة المرمى: عساف القرني.خط الدفاع: عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي.خط الوسط: جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي.خط الهجوم: فهد المولد / حسن معاذ / روماريو. تشكيل الاهلي حراسة المرمى: محمد العويس.خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / خورادو / عبد الله السعيد.خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

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