رياضة | KSA Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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تواجد المدافع المصري محمد عبد الشافي فى التشكيل الأساسي لفريقه أهلى جدة، خلال المباراة التى تجمعه فى تمام السابعة إلا ثلث من مساء اليوم الأحد أمام الاتحاد فى ديربي جدة المرتقب على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

ويجلس زميله بالفريق النجم المصري عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء، حيث يلعب عبد الفتاح عسيري فى مركز صانع الألعاب اليوم.