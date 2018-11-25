رياضة | الغاني أنطوي رابع أجنبي يسجل "2 هاتريك" في الدوري المصري

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أصبح الغاني جون أنطوي الهداف الأجنبي التاريخي لبطولة الدوري المصري، وذلك بعدما سجل "هاتريك" في شباك إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالجولة 16 وانتهت بفوز الفريق الفيومي 4-3.
أنطوي رفع رصيد أهدافه في الدوري الممتاز لـ63 هدفًا ليتفوق على مواطنه بابا أركو صاحب الـ61 هدف فقط، ويصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري.
كما أصبح "أنطوي" رابع لاعب أجنبي يسجل 2 هاتريك في تاريخ الدوري المصري ، حيث سبقه 3 لاعبين هم: ايمانويل أمونيكي لاعب الزمالك السابق، وكوابينا يارو لاعب الانتاج الحربي والايفواري اوسو كونان لاهب الأهلي والجيش السابق.
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