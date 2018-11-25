رياضة | الغاني أنطوي رابع أجنبي يسجل "2 هاتريك" في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغاني أنطوي رابع أجنبي يسجل "2 هاتريك" في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الغاني جون أنطوي الهداف الأجنبي التاريخي لبطولة الدوري المصري، وذلك بعدما سجل "هاتريك" في شباك إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالجولة 16 وانتهت بفوز الفريق الفيومي 4-3.

أنطوي رفع رصيد أهدافه في الدوري الممتاز لـ63 هدفًا ليتفوق على مواطنه بابا أركو صاحب الـ61 هدف فقط، ويصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري.