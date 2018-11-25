مصدر: الإسماعيلي والمصري يفاوضان كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي، تلقيه عرضين من الإسماعيلي والمصري، لقيادة أي من الفرق الساحلية فيما تبقى من الدوري المصري والمسابقات الإفريقية.

وكان الأهلي أعلن إقالة كارتيرون فجر الجمعة بعد وداع سويعات قليلة من إقصاءه في كأس زايد للأندية أبطال العرب أمام الوصل الإماراتي، وقبلها خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقال مصدر مقرب من المدرب، في تصريحات لـ"مصراوي" مساء اليوم الأحد، إن كارتيرون عُرض عليه تدريب الإسماعيلي والمصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "كارتيرون طلب وقتا كافيًا من أجل التفكير في العروض جديًا قبل اتخاذ قراره النهائي لتحديد مصيره".

ويمر الإسماعيلي حاليًا بفترة من النتائج السيئة مع مدربه البرازيلي جورفان فييرا، حيث تلقى الدراويش ثلاث هزائم متتالية خلال الجولات الأخيرة بالدوري، ويحتل حاليًا المركز الـ15 في ترتيب المسابقة.

أما المصري فيبحث حاليًا عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلفًا لميمي عبدالرازق، ويتواجد الفريق البورسعيدي حاليًا في المركز قبل الأخير بـ12 نقطة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيشارك في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال وصافة النسخة الماضية من الدوري، فيما ينافس المصري البورسعيدي على البطولة الكونفدرالية.