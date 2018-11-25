جون أنطوي يدخل تاريخ الدوري المصري بهاتريك في إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة ثلاثة أهداف في شباك إنبي بالمباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب المقاولون العرب، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الهاتريك، يحطم جون أنطوي الرقم القياسي لمواطنه بابا أركو مهاجم طلائع الجيش السابق (61 هدفًا)، وأصبح الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري برصيد 63هدفًا بالمسابقة.

أنطوي البالغ من العمر 26 عامًا أحرز 63 هدفًا في 122 مباراة بالدوري حتى الآن، بواقع 28 هدفًا مع الإسماعيلي، وثلاثة أهداف مع الأهلي، و32 هدفًا مع المقاصة خلال موسمه الثالث مع الفريق.

ويأتي في قائمة الهدافين الأجانب في الدوري خلف أنطوي وآركو كل من: النيجيري بوبا مهاجم اتحاد الشرطة السابق (57 هدفًا)، والسيراليوني تشيرنو مهاجم القناة السابق (54 هدفًا)، والغاني أحمد فليكس مهاجم الأهلي السابق (52 هدفًا).

يُذكر أن أنطوي غاب عن التسجيل في الست جولات الماضية، ليستعيد اليوم ذاكرة التهديف بهاتريك، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف مع المقاصة في الدوري هذا الموسم والسابع بشكل عام في جميع المسابقات.