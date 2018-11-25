رياضة | يلا شوت HD| مشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب نهائي كأس الكونفدرالية | Match Raja بث مباشر live

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يلا شوت HD| مشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب نهائي كأس الكونفدرالية | Match Raja بث مباشر live

تأهل فيتا كلوب وصيفا للمجموعة الأولى بعدما جمع 10 نقاط فى المجموعة الأولى، وفى ربع النهائى تخطى فريق نهضة البركان بعدما تعادل معه ذهابا 1-1 وفاز فى الإياب 3-1، وفى نصف النهائى تعادل مع المصرى البور سعيدى على أرضه بدون أهداف وحقق الفوز فى الإياب 4-0 .

والجدير بالذكر أن الرجاء وفيتا كلوب قد تقابلا فى المجموعة الأولى والتى ضمت معهم أسيك أبيدجان وأدوانا ستارز، وحقق فيتا كلوب الفوز بمباراة والتعادل فى الأخرى ، مشاهدة مباراة نهائي الرجاء الرياضي المغربي وفيتا كلوب بث مباشر 25-11-2018 كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018.

يلا شوت HD| مشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب نهائي كأس الكونفدرالية | Match Raja بث مباشر live

موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب

تابع لايف مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب مباشر، تقام مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب يوم الأحد 25/11/2018، وتبدأ المباراة فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة السابعة بالتوقيت الدولي غرينتش، ستكون المباراة بقيادة الحكم باكاري غاساما في مشاهده لايف لمباريات اليوم اون لاين يوتيوب.

يلا شوت HD| مشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب نهائي كأس الكونفدرالية | Match Raja بث مباشر live

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وفيتا كلوب

تذاع مباراة الرجاء وفيتا كلوب فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على قنوات bein sport hd1 الرياضية، بتعليق جواد بدة المعلق المغربي و يذاع استوديو تحليلي كبير يضم كبار نجوم التحليل للتعليق على اللقاء وتحليل أحداث المباراة، مشاهدة مباراة نهائي الرجاء الرياضي المغربي وفيتا كلوب بث مباشر 25-11-2018 كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018، الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS .

يلا شوت HD| مشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب نهائي كأس الكونفدرالية | Match Raja بث مباشر live

بطاقة لقاء الرجاء المغربي وفيتا كلوب

مباراة الرجاء وفيتا كلوب الكونغولي اليوم مباشر.

كاس الكونفدرالية 2018.

النهائي

مباراة الذهاب

ملعب المركب الرياضي محمد الخامس

بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب.

يوم الأحد 25 نوفمبر 2018

الساعة الثامنة بتوقيت المغرب

الساعة التاسعة بتوقيت مصر

الساعة السابعة بتوقيت المغرب

يلا شوت HD| مشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب نهائي كأس الكونفدرالية | Match Raja بث مباشر live