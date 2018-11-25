رياضة | أرسنال يحرز رقما سلبيا هذا الموسم بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يحرز رقما سلبيا هذا الموسم بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحرز نادي أرسنال الإنجليزي رقما سلبيا بعد الخروج بنتيجة هدف لكل فريق أمام بورنموث، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبح ناديي أرسنال و كارديف هما الفريقين الوحيدين الذين فشلوا بالخروج متقدمين في الشوط الأول هذا الموسم في البريميرليج.
ويتعادل نادي أرسنال مع بورنموث في الشوط الأول، حيث تقدم الجانرز بهدف ليرما في مرماه بالخطأ، قبل أن يتعادل كينج لنادي بورنموث.
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