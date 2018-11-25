رياضة | تدريبات إضافية لمؤمن زكريا لتجهيزه لمباراة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات إضافية لمؤمن زكريا لتجهيزه لمباراة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وخاض زكريا التدريبات التأهيلية تحت إشراف عادل مصطفى المدرب بالجهاز الفني للأهلي، والذي يسعى لتجهيز اللاعب لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.
وكان زكريا قد شارك في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، ليعود ويؤدي تدريبات إضافية حاليا.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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