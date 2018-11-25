رياضة | رابط "كورة لايف" مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر Online live – كول كورة Raja يلا شوت مباراة الرجاء كاس الكونفيدرالية

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الرجاء يسعى لوضع قدما نحو لقب البطولة وتحقيق فوز كبير، يلعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي مستضيفاً منافسه فيتا كلوب الكونغولى فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويأمل الرجاء فى وضع قدما أولى نحو الكأس وتحقيق انتصار كبير على أرضه، كما يسعى الفريق فى الفوز بنتيجة كبيرة على أرضه وبين جمهوره، ويطمح الفريق فى تقديم أداء مميز فى مباراة النهائى بعد صراع كبير من دور المجموعات.

رابط "كورة لايف" مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر Online live – كول كورة Raja يلا شوت مباراة الرجاء كاس الكونفيدرالية

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وكان الرجاء قد تأهل متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وتخطى فريق رينيسانس فى دور ال8 بنتيجة 3-1 فى مجموع المباراتين، وفى نصف النهائى خطف فوز على فريق إنيمبا 2-1 ذهابا و1-0 فى العودة لينجح فى الوصول لمباراة النهائية.

رابط "كورة لايف" مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر Online live – كول كورة Raja يلا شوت مباراة الرجاء كاس الكونفيدرالية

فيتا كلوب يصارع من أجل تحقيق مفاجأة، يحل فريق فيتا كلوب الكونغولى ضيفا على فريق الرجاء البيضاوي فى لقاء ذهاب نهائى كأس الكنفدرالية الإفريقية، ويسعى بطل الكونغو فى تحقيق مفاجأة والانتصار فى لقاء الذهاب خارج أرضه، ويسعى الفريق فى إظهار شخصية البطل من أجل حسم المعركة وضمان التتويج على أرضه، ويطمح الفريق فى الفوز بالمباراة المرتقبة من أجل إسعاد جماهيره والاحتفال بينهم بتسلم الكأس على أرضهم.

رابط "كورة لايف" مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر Online live – كول كورة Raja يلا شوت مباراة الرجاء كاس الكونفيدرالية