رياضة | عاجل.. حارس المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حارس المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عواد حارس مرمي فريق الإسماعيلي المعار لصفوف الوحدة السعودي، موافقته على الانضمام للأهلي خلال الفترة القادمة. ورحب محمود عواد بالانضمام للأهلي في الفترة القادمة لكنه فرض شرطاً وحيداً وهي موافقة إدارة نادي الإسماعيلي على انتقاله للقلعة الحمراء. ويدرس الأهلي مخاطبة الإسماعيلي في الأيام المقبلة لبحث إمكانية التعاقد مع عواد بعد تراجع مستوي محمد الشناوي خلال الفترة الماضية.

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