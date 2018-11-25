الان تتابع نادي الاتحاد يعلن عن نفاذ تذاكر الديربي.. ويوجه رساله للجمهور ! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي عن نفاذ تذاكر لقاء ديربي جدة مع الأهلي، والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح النادي خلال بيان رسمي، قائلاً: “تعلن الإدارة نفاذ كامل تذاكر الدرجة الموحدة مع استمرار بيع تذاكر المنصة للدرجتين الذهبية والفضية عبر منافذ البيع”.

وتقدمت إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، بالشكر لجميع جماهير النمور على دعمهم للفريق، وتجسيد أروع صور الإنتماء عبر شراء كامل التذاكر.

يشار إلى أن الاتحاد يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بنقطتين فقط من تعادلين و7 هزائم.