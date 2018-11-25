شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر إذاعة مباراة الإسماعيلي أمام بطل بوروندي بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأكد بشكل نهائي عدم إذاعة مباراة الإسماعيلي مع ماسيجير نيجوزي بطل بوروندي، والمقرر انطلاقها عصر الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ 64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك لغياب سيارات وإمكانيات البث المباشر هناك، حيث أن جميع مباريات الدوري البوروندي والمنتخب لا تبث على الهواء مباشرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للإسماعيلي، بذل محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى جهودا مضنية من أجل السعى نحو بث المباراة مباشرة إلا أن غياب الإمكانيات حال دون ذلك.

هذا ومن المقرر أن يتم نقل المباراة مسجلة عبر الموقع الرسمي في وقت لاحق حتى يتسنى للجماهير متابعتها.