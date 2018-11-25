شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» على دكة بدلاء أرسنال في مواجهة بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بورنموث، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب دين كورت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وشهدت دكة بدلاء أرسنال عودة النجم المصري محمد النني، بعد فترة طويلة قضاها بعيدا عن قائمة الفريق، بالإضافة إلى النجم الألماني مسعود أوزيل.

وجاء التشكيل كالتالي:

لينو، سقراطس، موستفاي، هولدينج، بيليرين، كولاسيناك، شاكا، توريرا، مخيتاريان، أيوبي، أوباميانج.

ويتواجد على دكة البدلاء:

تشيك، ميتلاند، رامسي، النني، أوزيل، جيندوزي، كيتا.