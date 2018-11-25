شكرا لقرائتكم المحمدى يشارك في فوز آستون فيلا على برمنجهام سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد المحمدى فوزاً عريضاً على برمنجهام سيتي بنتيجة 4 – 2 في مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم بملعب "فيلا بارك"من ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة دوري الدرجة الاولى الانجليزي "تشامبيونشيب".



المحمدى

وسجل أهداف أستون فيلا، جوناتان كودجيا، وجاك جراليش، وتامي ابراهام، وآلان هاتون فى الدقائق 37 و39 و51 و76 على التوالي، بينما جاء هدفي برمنجهام سيتي عن طريق لوكاس جوتكيقيشز وكريستيان بيدريسن في الدقيقتين 28 و57 من عمر المباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي، بينما توقف رصيد برمنجهام سيتي عند 24 نقطة في المركز الـ 12.

وبدأ أحمد المحمدى المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 77 بدلاً من هنري لانسبوري.