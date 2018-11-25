شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتسلح بأحذية المطر ضد المناخ المتغير في بوروندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحبت بعثة الإسماعيلى فى بوروندى أحذية المطر للاعبين ، وذلك فى ظل التغير المناخى الذى تشهده مدينة نيجوزى. صرح بذلك الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للدراويش ،مشيرا إلى أن تلك الأحذية تستهدف تكيف اللاعبين على الأجواء الممطرة وتُجنب تعرضهم للإصابات. وأكمل طبيب الإسماعيلى :”نستعد بشكل جيد لمواجهة أى ظروف طارئة قد تواجهنا اثناء التواجد ببوروندى”. ويستعد وصيف الدورى المحلى الموسم الماضى لملاقاة ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى يوم الأربعاء المقبل ، فى إطار جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وكان الجهاز الفني للدراويش قد تلقى معلومات قبل المغادرة بأيام تُفيد بأن مدينة نيجوزى تواجه تغيير مناخى بسقوط الأمطار بشكل متواصل فيما تتراوح درجة الحرارة هناك بين 17 لـ22 درجة مئوية.

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