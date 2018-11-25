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شكرا لقرائتكم 3 أرقام حاسمة فى قمة "واندا ميتروبوليتانو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعادل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق ، فى قمة الدوري الإسباني التى جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى "الليجا".
بهذه النتيجة يحافظ برشلونة على صدارة الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف صاحب الـ24 نقطة.
"الخليج 365" يرصد 3 أرقام مثيرة من اللقاء عقب التعادل.
& الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة خاض المباراة رقم 500 له مع الفريق الكتالوني ، وأصبح سابع لاعب فى تاريخ برشلونة يصل لهذا العدد من المباريات.
& بيكيه مدافع برشلونة لم يخسر في 19 مباراة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني .
& سيميوني مدرب أتليتكو مدريد لم يحقق الفوز على برشلونة في 14 مباراة متتالية بالليجا.
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