شكرا لقرائتكم 3 أرقام حاسمة فى قمة "واندا ميتروبوليتانو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق ، فى قمة الدوري الإسباني التى جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى "الليجا".

بهذه النتيجة يحافظ برشلونة على صدارة الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف صاحب الـ24 نقطة.



" الخليج 365 " يرصد 3 أرقام مثيرة من اللقاء عقب التعادل.



& الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة خاض المباراة رقم 500 له مع الفريق الكتالوني ، وأصبح سابع لاعب فى تاريخ برشلونة يصل لهذا العدد من المباريات.

& بيكيه مدافع برشلونة لم يخسر في 19 مباراة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني .

& سيميوني مدرب أتليتكو مدريد لم يحقق الفوز على برشلونة في 14 مباراة متتالية بالليجا.