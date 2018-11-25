شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان عينه على دي خيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، ان اقتراب باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الانجليزي، قد يقرب ريال مدريد الاسباني من الفوز بالصفقة المنتظرة، بالتعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا.



باريس سان جيرمان

ويرفض دي خيا الذى ينتهى عقده نهاية الموسم الجارى مع مانشستر يونايتد، تجديد تعاقده مع الريد ديفيلز، فى الوقت الذى فتح فيه باريس سان جيرمان خط المفاوضات معه من أجل ضمه فى الصيف المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إذا اكتملت الصفقة وانتقل دي خيا إلى صفوف باريس سان جيرمان، قد يضطر النادي الفرنسي لبيع نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا، تفاديا لاختراق قواعد اللعب النظيف.



دي خيا

ولفتت الصحيفة إلى أن دي خيا سيذهب بمبلغ كبير إلى سان جيرمان حيث سيصبح الحارس الأغلى فى العالم، فى الوقت الذى عرض عليه سان جيرمان راتبا خرافيا يقدر بـ17.6 مليون يورو فى الموسم الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار هو الأقرب للرحيل حيث سيقرر باريس سان جيرمان الاستغناء عنه بسبب رغبة اللاعب فى العودة إلى الدوري الاسباني مجددا، وتلميحه لذلك أكثر من مرة.