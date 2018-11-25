شكرا لقرائتكم رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا غاب عن يوفنتوس منذ 50 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من تكرار إنجاز غاب عن فريق يوفنتوس منذ50 عاما، بعدما سجل هدف السيدة العجوز الأول في مرمى سبال في الجولة 13 من الدوري الإيطالي في مباراة انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين نظفين. وسجل رونالدو الهدف هو التاسع له مع يوفنتوس في أول 13 جولة بالدوري الإيطالي، وهو رقم لم يحققه أي لاعب مع العملاق الإيطالي منذ موسم 1968-1969.

وكان بييترو أناستاسي آخر لاعب في فريق السيدة العجوز يسجل 9 أهداف في أول 13 جولة منذ خمسين عاما قبل أن يعود رونالدو لتكراره.



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