شكرا لقرائتكم الننى على دكة البدلاء أمام بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أوناي ايمري المدير الفني لنادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني، التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة بورنموث التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".



تشكيل أرسنال

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي أرسنال بموقع "تويتر"، أن محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 20 نقطة.