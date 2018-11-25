شكرا لقرائتكم الدوسري: اختلاف التكتيك بين بيتزي وجيسوس سبّب التعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر سالم الدوسري لاعب الهلال أن فترة التوقف الدولي أسهمت بخروج فريقه متعادلاً أمام الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الهلال هدفاً متأخراً قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي ليتعثر للمرة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقال الدوسري في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: الحقيقة إنه تعادل بطعم الخسارة، ونحن لم نظهر بالمستوى المعتاد، وهذا أمر طبيعي لأن المستوى يهبط بعد فترة التوقف الدولي دائماً.

وزاد: هناك 7 لاعبين في المنتخب السعودي من الهلال، واختلاف التكتيك بين المدرب بيتزي مدرب الأخضر وجيسوس مدرب الفريق يؤثر نوعاً ما.

وختم الدوسري قائلاً: الهلال ينافس على كل البطولات، نحن ما زلنا في بداية المشوار وسنركز على القادم، طوينا صفحة الدوري وسنركز في كأس زايد للأندية الأبطال.