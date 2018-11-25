شكرا لقرائتكم إقالة ريجيكامب من تدريب الوحدة الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم يوم الأحد عن إقالة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب بسبب تراجع مستوى الفريق وتدني نتائجه في الفترة الأخيرة.

وعانى الوحدة من سلسلة من النتائج السلبية كان أخرها الخسارة أمام الجزيرة 1 -2 في مباراة الديربي التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي، ليتوقف رصيد نادي الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.

وقبل الخسارة أمام الجزيرة تعادل الوحدة في الجولة التاسعة مع الفجيرة 3-3، وتعادل في الجولة الثامنة مع شباب الأهلي دبي 2- 2، وفي الجولة السابعة تعادل بنفس النتيجة 2-2، وخسر في الجولة السادسة من الظفرة 2 -6.

وكان آخر انتصار للوحدة في الجولة الخامسة بالفوز على الإمارات 3- 1 ومنذ تلك المباراة لم يتذوق الفريق طعم الانتصارات.